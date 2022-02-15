أعضاء بمجلس الدولة يوقعون على بيانات ونقيضها في ذات الوقت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2022

حالة من الجدل أثارها تباين بيانات مجلس الدولة وتخبطها وموقفه من قرار مجلس النواب بشأن تغيير الحكومة وإقرار التعديلات الدستورية حيث أعلن 54 عضوا من مجلس الدولة في بيان لهم رفضهم للقرارات فيما أعرب 75 عضوا بنفس المجلس دعمهم للقرارات إلا أن أسماء عدد من الأعضاء تكررت في البيانين الرافض والمؤيد معا.

ومن بين أسماء الأعضاء التي تكررت في البيانين الرافض والمؤيد لقرارات البرلمان جمال كرواد، جميلة محمد أبو بكر، زينب شتي حسن، زينب توشي وهلي، العجيلي محمد أبو سديل، الصادق كشير، الدرعي محمد الخير، بشير الهوش، محمد الخوجة، يوسف الأحيول، سعيد جرجر، عبد الله الكبير، فتحي ارحومة.

ورأى مراقبون أن تكرار نفس الأسماء في البيانين يدل على ازدواجية المواقف وميوعتها لدى أعضاء مجلس الدولة أوعدم علمهم بهذه البيانات أصلا وإدراج أسمائهم بشكل عشوائي فيها خاصة وأن كلا البيانين أدرجا أسماء الأعضاء دون توقيعاتهم الخطية

وكان 54 عضوا بمجلس الدولة اعتبروا أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة وأكدوا أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.

في المقابل أعلن 75 عضوا بمجلس الدولة أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسة 10 فبراير بشأن تغيير الحكومة وإقرار التعديل الدستوري يعد تفاهمات رسمية تم نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية لمجلس الدولة.