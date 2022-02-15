النائب العام يناقش مع رئيس جهاز الشرطة القضائية الأوضاع بمؤسسات الإصلاح والتأهيل الكويفية وقرنادة

طرابلس 15 فبراير 2022 م ( وال ) – عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعا، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية مصطفى أبو حرارة، بحضور رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها، وأعضاء النيابة العامة المكلفين بإجراء التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل – الكويفية، قرنادة.

وتناول الاجتماع استعراض الملاحظات التي ساقها أعضاء النيابة العامة في معرض تقرير التفتيش على المؤسستين الكويفية، قرنادة، ونزلائهما وأعمال العاملين فيهما، وكذلك بيان الأسباب التي أدت إلى افتقاد تلك المؤسستين للاشتراطات المقررة لفضاء العيش، وإحجام العاملين فيهما عن الالتزام بالقواعد الناظمة لتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات. (وال)

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