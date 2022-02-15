النائب العام يطالب حرس المنشآت النفطية إزالة المخالفات حول شبكة نقل الغاز الساحلي 

تلقى جهاز حرس المنشآت النفطية رسالة وجهها المستشار الصديق أحمد الصور النائب العام بشأن المخالفات التي تتعرض لها شبكة نقل الغاز الساحلي ومطالبتهم بإزالة تلك المخالفات.

ووجه النائب العام رسالة بشأن المخالفات التي تتعرض لها شبكة نقل الغاز الساحلي إلى مدير إدارة إنفاذ القانون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، حيث طالبهم فيها بإزالة المخالفات التي تتمثل في المباني والمنشآت وأي نشاط يمارس داخل نطاق حرمة خط الغاز المحددة بـ(50) متراً على كل جانب .

وثمن جهاز حرس المنشآت النفطية هذا الإجراء، مؤكدا أنه سوف يساهم في حماية خطوط الغاز من الاعتداءات المتواصلة.

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