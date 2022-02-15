اجتماع وزاري يبحث توفير قروض للإسكان عبر مصرف الادخار

ناقش اجتماع وزاري رفيع، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل العمل بمصرف الادخار والاستثمار العقاري، والبدء في توفير السكن اللازم للشباب والفئات الأخرى المحتاجة، ومراجعة التصور المعد من إدارة المصرف بشأن الإقراض والإسكان الشبابي تمهيدًا لاعتماده.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الشباب فتح الله الزني، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

– اجتماع يبحث آليات تنفيذ مبادرة قروض الإسكان للشباب

– الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» ومشاريعه السكنية

– مناقشة تفعيل مشاريع الإسكان المتعاقد عليها مع مصرف الادخار

واختُتم الاجتماع بتوجيه مجلس إدارة المصرف برفع وتيرة العمل، بما يلبي طموحات فئة الشباب والمواطنين المحتاجين للحصول على سكن ملائم.

وفي 26 ديسمبر الماضي، ناقشت الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن القروض السكنية للشباب.

وبحثت الجمعية وقتها الآليات التنفيذية لمبادرة إسكان الشباب، التي وصلت إليها اللجنة المكلفة إعدادها، وتأكيد أهمية الشروع في تنفيذ المبادرة ووضع الضوابط لضمان وصولها لمستحقيها.

اجتماع مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري. (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

اجتماع مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري. (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)