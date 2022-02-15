“تأسيسية الدستور” تدعو للعدول عن قرار وقف العمل بالدائرة الدستورية

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى العدول عن قرار وقف العمل بالدائرة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

وتأتي دعوة الهيئة هذه عقب الاجتماع الرسمي الذي عقدته الأسبوع الماضي، والذي بحث العراقيل التي تعترض استكمال المسار الدستوري، كما أن الهيئة رأت أن هذا الأمر سبب إرباكا تشريعيا.

وحثت الهيئة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، على إعادة النظر في قرارها وتفعيل عمل الدائرة الدستورية، مضيفة بأن هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا جاء في ظروف تبرره وقت اتخاذه، إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة.

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