عقيلة يؤكد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية

هيمنت الأوضاع في ليبيا وفلسطين، على المباحثات التي أجراها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.

وكان أشتية قد وصل إلى مطار الأبرق الدولي بشرق ليبيا، أمس، قادماً من العاصمة طرابلس، بعد لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، واستقبله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري.

وأشارت مصادر مقربة من الاجتماع، إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أعرب عن أمنياته أن تعبر ليبيا أزمتها سريعاً، بإجراء انتخابات عامة، وأن تحافظ على وحدتها، في أجواء هادئة بعيداً عن التوتر. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن اللقاء الذي عُقد في مدينة القبة تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضية الفلسطينية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد رئيس مجلس النواب على الموقف الثابت لليبيا وشعبها، في «دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته اللامحدودة» لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ.

وفي السياق ذاته، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، مواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب الداعم للقضية، بحسب بليحق. ونقل المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن المسؤول الفلسطيني، أهدى صالح لوحة للمسجد الأقصى الشريف. وكان الدبيبة، قد التقى أشتية، مساء الاثنين، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، وعقدا اجتماعاً، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل دعم الشعب الفلسطيني.

وتأتي زيارة أشتية ضمن وفد على وقع اتفاق مبدئي، قبل أيام، بين وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال، وعلى رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين.