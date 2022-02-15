الدبيبة يمارس مهام عمله.. وباشاغا يجري مشاورات لتشكيل حكومته

لايزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يمارس مهام عمله بشكل منتظم، حيث أصدر أمس الإثنين، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع.

واليوم الثلاثاء، نشر حساب “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا”، ما وصفه بالبيان جاء فيه أن “المشاورات مازالت جارية مع جميع الأطراف وفي هذا الإطار سيتم استكمال هذه الاجتماعات والمشاورات مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء المجلس”.

وأشار البيان؛ أن مشاورات باشاغا مستمر كذلك مع “رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه بهدف إشراك الجميع وصولا إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة في تشكيل الحكومة الليبية”.

وأوضح البيان؛ أن “باشاغا أجري مشاوراته اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب من المنطقة الشرقية والجنوبية”.