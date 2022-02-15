“داخلية النواب” تدعو لمراجعة خطط مواجهة أزمة الهجرة مع الشركاء الدوليين

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، عن قلقه من التقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن تفاقم أزمة الهجرة في ليبيا، داعيا إلى مراجعة الخطط الحالية لمواجهة الأزمة مع الشركاء الدوليين المعنيين بهذا الملف.

واعتبر الحراري أن البرامج الحالية لم تساهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ، لافتا إلى ضرورة التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير القانونية، عبر دعم قدرات السلطات الليبية،مرحبا بالتعاون مع دول الجوار والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وذلك لما يمثله هذا الملف من أولوية وطنية.

وأضاف الحراري، أن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب الإعداد الكبيرة من المهاجرين، كما أن الإلقاء باللائمة على ليبيا لا يراعي هشاشة المؤسسات، والتي تجعل من الصعب أن تواجه ليبيا لوحدها الأزمة من جوانبها المختلفة، مشيرا إلى التأثير السلبي لظاهرة الهجرة غير القانونية على النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

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