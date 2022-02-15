شكشك يتابع سير عمل مشروع طريق أمساعد رأس جدير – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبارليبيا24_متابعات

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعا الثلاثاء بحضور وزير المواصلات و رئيس جهاز تنفيذ الطريق السريع مساعد – رأس جدير و الادارات المختصة بالديوان و ذلك للوقوف على الاجراءات التنفيذية التي اتخذت بشأن البدء في المشروع.

وبحث الاجتماع الصعوبات و العراقيل لمشروع الطريق الوطني لتنفيذ مسار الطريق. والتي من اهمها الاستملاكات الواقعة بالمسار .

وتم الاتفاق على الدعوة لعقد اجتماع لجميع الاطراف ذات العلاقة من مصلحة التخطيط العمراني. وجهاز النهر الصناعي والبلديات ذات العلاقة وذلك لمناقشة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة. التي تضمن امكانية البدء في تنفيذ المشروع بما يخدم الرؤية المستقبلية. والتنموية للمنطقة وبما يضمن تحقيق تنمية مكانية و نقلة حضارية و استثمارية. و توسع عمراني دون احداث ضرر بالمدن و القرى.

في حين تم تكليف جهاز تنفيذ الطريق السريع بإعداد مقترحات لمسار الطريق. بما يحقق اختيار المسار الافضل.

ونوه إلى ضرورة عرض ودراسة مصادر التمويل المقترحة لتنفيذ مسار الطريق. التي تقع مسئوليتها على الجانب الليبي.

وفي شأن اقتصادي أخر وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله ، الأحد، مع المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا أنطونيو بالداساري ولوكا كولومبو، على تمديد نظام إدارة الأمن لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة إيني شمال إفريقيا في مارس 2019.

وتنص مذكرة التفاهم على سلسلة من الأنشطة لتحسين المعايير الأمنية من خلال برنامج بناء القدرات لموظفي الأمن الصناعي في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز.