اللافي يلتقي المستشار صالح ويصف اللقاء بـ “المثمر”

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعم المسار السياسي، ومتابعة آخر الأوضاعالسياسية في البلاد.

وأفاد بيان، نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك، بأن اللافي زار مدينة القبة، والتقى المستشار عقيلة صالح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب في تعزيز حالة الاستقرار، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بينجميع الأطراف، والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولًا للاستحقاق الانتخابي.

واجتمع اللافي مع عقيلة صالح، في 15 يناير بمدينة القبة، وهو اللقاء الذي وصفه نائب رئيس المجلس الرئاسي بالـ”مثمر”.