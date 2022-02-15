تركيا تحكم بالسجن على 5 صحفيين بتهمة تغطية أحداث في ليبيا

بدأ خمسة صحفيين أتراك تنفيذ فترة عقوبتهم في السجن الثلاثاء بعد أن رفضت محكمة استئنافهم على إدانة تتعلق بتغطيتهم لمقتل ضباط للمخابرات التركية في ليبيا عام 2020، حسبما أفاد محام في القضية لموقع «مونت كارلو» الفرنسي.

أُدين الصحفيون الخمسة في سبتمبر عام 2020 بالكشف عن معلومات ووثائق تتعلق بأنشطة استخباراتية، واحتُجزوا بصور مختلفة لفترات تصل إلى ستة أشهر خلال فترة محاكمتهم، وتتعلق الاتهامات بموضوعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير 2020 عن أن تركيا فقدت “عدة شهداء” في ليبيا.

ونفى الصحفيون الاتهامات قائلين إنهم كانوا يقومون بعملهم كصحفيين. ورفضت محكمة للاستئناف طلبهم في 28 يناير الماضي، ووفقا للائحة الاتهام، كان مراد أجيريل الصحفي في صحيفة يني تشاغ أول من كشف عن هويات ضباط المخابرات، حيث نشر أسماءهم وصورهم على موقع تويتر مشيرا إلى تصريحات أردوغان.

وكتب أجيريل في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء قبل تسليم نفسه “سأدخل السجن مجددا لأنني تمنيت الشهادة لأبناء الوطن الذي سقطوا شهداء… لا تصمتوا. لا تخافوا”. وقال جلال أولجن، وهو محام في القضية، إن الصحفيين سُجنوا بسبب قيامهم بعملهم، واصفا الأحكام بأنها “ترهيب موجه نحو المجتمع برمته”. وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم.