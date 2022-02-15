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بارتولو يعرب عن أمله في استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير خارجية دولة مالطا إيفاريست بارتولو عن أمله في أن تتمتع ليبيا بالاستقرار، من أجل إحراز تقدم على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليبيين.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية للمسؤول المالطي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية كارين دونفريد، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة المتجددة، في حين أبدى بارتولو رغبته في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية المالطية قد أكدت في بيان سابق لها، على ضرورة أن تشكل الانتخابات في ليبيا جزءا من عملية أوسع، تساعد في تحقيق قبول النتيجة، وتشكيل حكومة مقبولة في جميع الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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