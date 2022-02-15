غوتيريش وسيرجى لافروف يبحثان الوضع في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر الفيديو الوضع في ليبيا وأخر المستجدات السياسية الحاصلة خلال اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن لافروف أطلع غوتيريش بالتفصيل على مفاوضات روسيا الجارية. مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بشأن الضمانات الأمنية وجرى تبادل شامل لوجهات النظر. حول عدد من القضايا الدولية الراهنة مثل الوضع في سورية وليبيا وأنشطة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. بحسب وكالة الأنباء السورية.

وفي سياق ليس ببعيد أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. على ضرورة التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.

وقالت وليامز، عبر حسابها على “تويتر“. إنهما “أكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار. والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية”.

وكانت ويليامز، أكدت، خلال لقائها برئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه ستيفاني ويليامز، على ضرورة “استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الجاري”.

وصوت مجلس النواب، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة. وتعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.