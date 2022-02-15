العثور على قذائف هاون وصواريخ قرب العاصمة طرابلس

تمكن أعضاء من فريق مكتب تفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية من اكتشاف عدد من الصواريخ غير المتفجرة في منطقة خلة بن عون، قرب العاصمة طرابلس وهي من مخلفات الحرب …

كما تمكّن أعضاء الفريق من اكتشاف صاروخ قالوا عنه إنه شديد الخطورة بمزرعة أحد المواطنين بمنطقة الماية، وبسبب خطورة نقله من مكان لآخر تم تفجيره في مكان العثور عليه ……

وعُثر كذلك في منطقة العزيزية على قذائف هاون من مخلفات الحرب الأخيرة لم تنفجر بعد، حيث نُقلت بالطرق السلمية الآمنة؛ تمهيدًا لتفجيرها والتخلص منها.

ومن الجدير بالذكر انه تسببت مخلفات الحرب في العديد من الوفيات والإصابات بين المواطنين، كان آخرها وفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين في منطقة الطويبية خلال الأشهر القليلة الماضية ..