الانقسام بين النواب والدولة لا يقدم ولا يؤخر – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن الخلاف والانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس الاستشاري للدولة لا يقدم ولا يؤخر، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تم اختياره، وتم التعديل الدستوري بين لجنتي النواب والأعلى للدولة.

واوضح العرفي في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24 أن جميع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة في النهاية. سوف يؤيدون قرار رئاسة المجلس، وجل الأعضاء موافقون على تغيير الحكومة. بدليل أن فتحي باشاغا تحصل على 46 تزكية منهم.

وأضاف أنه لا مكان للرفض ولا للمناورة ولا للتمديد، والتوافق تم بين المجلسين، والأمر غير قابل للنقاش. وكل الجهات المحلية والدولية تدفع حالياً في اتجاه التسليم السلمي للسلطة. بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا .

وفي سياق متصل قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، أن رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، يصل اليوم الاثنين، إلى مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الزيارة تهدف إلى إجراء عدد من اللقاءات بشأن تشكيل الحكومة ومتطلبات المرحلة القادمة.

وتأتي زيارة باشاغا عقب لقاءات في طرابلس ومصراتة. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاءات ستستمر في عدد من المدن الليبية الأخرى.

وكان قد عقد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين. لقاءا مع عدد من القيادات في مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه. والمرشح الرئاسي محمد المنتصر وآخرون. وتهدف الزيارة إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة.