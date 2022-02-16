الصفراني: أعضاء بمجلس الدولة تلقوا تهديدات لمنعهم من تسمية باشاغا رئيسا للحكومة

قال عضو المجلس الاستشاري للدولة، عبد السلام الصفراني، إن عددا من أعضاء المجلس وأحد أعضاء مكتب رئاسة المجلس تلقوا تهديدات، لثنيهم عن موقفهم من تسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري للدولة، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن مكتب النائب العام باشر التحقيق فور تلقيه بلاغات من الأعضاء.

واختتم بقوله إن بعض أقارب رئيس حكومة الوحدة الوطنية تواصلوا مع عدد من أعضاء المجلس، وعرضوا عليهم أموالا ومصالح لتغيير موقفهم، والمسألة أصبحت “تهديدا وترغيبا”.