المشري: تكليف البرلمان لـ باشاغا رئيسا للحكومة قبل انعقاد جلسة مجلس الدولة إجراء غير سليم

العنوان-طرابلس

اعتبر، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، أن اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة رسمية لمجلس الدولة يعد اجراء غير سليم ولا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين.

وقال المشري، في تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، “إصدار مجلس النواب قرارا تكليف رئيس للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة للبت في هذا الشأن يعدّ إجراء غير سليم ولا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين”.

يأتي هذا التصريح بينما أكد 75 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، على أن اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لـ عبدالحميد الدبيبة من قبل مجلس النواب الخميس الماضي جاء بناء على تفاهمات رسمية بين المجلسين.

وأكد الأعضاء بأن دعوة بعض زملائهم بالمجلس لمناقشة التعديلات بأنها خطوة “عديمة الجدوى”.

كما أكد الأعضاء على إن آلية اختيار السلطة التنفيذية تمت بالاتفاق بين المجلسين بأن يتحصل المترشح على ثلاثين تزكية من أعضاء مجلس الدولة وأربعين من أعضاء البرلمان وهذا ما تحقق فعلا. لافتين إلى أن فتحي باشاغا تحصل فقط على العدد المطلوب بأكثر من خمسين تزكية.

وكان المشري، قد أكد قبل أيام في تسجيل مصور التوصل لتفاهمات بين مجلسي الدولة النواب. وأشار إلى إن “مجلس الدولة لا يملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس حكومة جديد”.