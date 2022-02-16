عقيلة صالح واللافي يبحثان أخر الأوضاع السياسية في البلاد

أخبارليبيا24_متابعات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الثلاثاء في مدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح آخر الأوضاع السياسية في البلاد.

واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب سبل دعم المسار السياسي، ومتابعة.

وأكد الاجتماع على جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب في تعزيز حالة الاستقرار. وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف. والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولاً للاستحقاق الانتخابي.

وفي سياق أخر أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. على ضرورة التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.

وقالت وليامز، عبر حسابها على “تويتر“. إنهما “أكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار. والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية”.

وكانت ويليامز، أكدت، خلال لقائها برئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه ستيفاني ويليامز، على ضرورة “استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الجاري”.

وصوت مجلس النواب، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة. وتعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.