عقيلة واللافي يبحثان المسار السياسي والتشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية

العنوان-القبة

من جديد اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء يوم الثلاثاء في القبة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي نائبه الثاني وعدد من النوال.

وذكر، المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف، كما تناول اللقاء جهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهته قال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي إنه بحث مع عقيلة دعم المسار السياسي والإسراع في التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.