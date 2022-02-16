دوجاريك: وحدة المؤسسات الليبية هي الهدف، وويليامز ستعقد مؤتمراً صحفياً الجمعة

قال ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تتابع الوضع في ليبيا يوماً بيوم وتقوم بتقييمه حسب التطورات اليومية.

وأضاف دوجاريك رداً على سؤال حول احتمالية أن يتنازل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، من أجل البدء في تشكيل الحكومة الليبية، أن القادة الليبيين هم من يقررون سير الأمور، ويجب أن يعملوا من أجل توحيد المؤسسات الليبية كهدف أساسي.

وختم دوجاريك بالإعلان للصحفيين أن المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، ستتحدث للصحفيين يوم الجمعة 18 ديسمبر، وستقوم باطلاعهم على آخر التطورات ومسارات الأحداث في ليبيا.

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