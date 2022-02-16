العرفي: معظم أعضاء المجلس الاستشاري موافقون على تغيير الحكومة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن الخلاف والانقسام الحاصل بين أعضاء المجلس الاستشاري للدولة لا يقدم ولا يؤخر، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تم اختياره، وتم التعديل الدستوري بين لجنتي النواب والأعلى للدولة.

وقال «العرفي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن جميع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة في النهاية سوف يؤيدون قرار رئاسة المجلس، وجل الأعضاء موافقون على تغيير الحكومة بدليل أن فتحي باشاغا تحصل على 46 تزكية منهم».

وأضاف عضو مجلس النواب أنه «لا مكان للرفض ولا للمناورة ولا للتمديد، والتوافق تم بين المجلسين، والأمر غير قابل للنقاش، وكل الجهات المحلية والدولية تدفع حالياً في اتجاه التسليم السلمي للسلطة بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا».