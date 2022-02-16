“الداخلية” تتابع أعمال لجنة دمج الهيئات الأمنية في شرق البلاد

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” مع مدير إدارة الشؤون الإدارية عميد “حسين الشريف” خطوات إتمام عملية الدمج بين الهيئات والأجهزة والمصالح والإدارات ومديريات الأمن في المنطقة الشرقية مع ديوان الوزارة، ضمن مهام اللجنة المشكلة من طرف وزير الداخلية اللواء خالد مازن.

وناقش وكيل الوزارة دمج الهيئات الأمنية في شرق البلاد خلال اجتماع حضره أيضاً رئيس مكتب شؤون الضباط ورئيس مكتب شؤون الموظفين واستعرض المجتمعون أبرز الصعوبات والعراقيل التى تعيق عمل اللجنة المعنية وإيجاد الحلول لها لإنجاح العمل والمهام المكلفة بها اللجنة على أكمل وجه- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعي توحيد المؤسسات بين غرب البلاد وشرقها وجنوبها، خاصةً الأمنية منها، تسير بخطى حثيثة، رغم الكثير من العراقيل التي أفرزتها الصراعات السياسية وحتى المواجهات العسكرية في فترات متفاوتة في ظل الانقسامات الحادة بين الفرقاء.

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