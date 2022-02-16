الوطني لمكافحة الأمراض : ارتفاع عدد المطعمين بلقاح كورونا لأكثر من مليونين

ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا زاد هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الخامس لعام 2022،حيث بلغ عددهم أكثر من مليونين ومائة ألف وأربعمائة شخص …

وأضاف المركز في تقريره هذا الاسبوع من الفترة 07 إلى 13 فبراير، أن عدد من المدن شهد ارتفاعا في الاصابات بكورونا منها: طبرق ودرنة والبيضاء ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة والبيعة ونالوت وباطن الجبل والحوامد …

وأشار المركز إلى ان عدد حالات الوفاة بلغ 55 حالة وفاة في الأسبوع السادس .

وتابع المركز أن عدد المطعمين بالجرعة الثانية بلغ 1,049,306 مطعمين، بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 47,666 مطعما في زيادة ملحوظة عما كان عليه الأسبوع الخامس، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 20,813 حالة