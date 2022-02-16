ليبيا الان

الوطني لمكافحة الأمراض : ارتفاع عدد المطعمين بلقاح كورونا لأكثر من مليونين

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

ذكر  المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا زاد هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الخامس لعام 2022،حيث بلغ عددهم أكثر من مليونين ومائة ألف وأربعمائة شخص …

وأضاف المركز في تقريره هذا الاسبوع من الفترة 07 إلى 13 فبراير، أن عدد من المدن شهد ارتفاعا في الاصابات بكورونا منها: طبرق ودرنة والبيضاء ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة والبيعة ونالوت وباطن الجبل والحوامد …

 

وأشار المركز إلى ان عدد حالات الوفاة بلغ 55 حالة وفاة في الأسبوع السادس .

وتابع المركز أن عدد المطعمين بالجرعة الثانية بلغ 1,049,306 مطعمين، بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 47,666 مطعما في زيادة ملحوظة عما كان عليه الأسبوع الخامس، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 20,813 حالة

الوسوم

المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوطني لمكافحة الأمراض لقاح كورونا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك