بينما يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل الحكومة..عقيلة صالح يبحث مع اللافي دعم المسار السياسي

في الوقت الذي يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومته ..عقيلة صالح يبحث مع اللافي دعم المسار السياسي ،،،،

جاء هذا خلال لقاء اللافي اليوم برئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بمدينة القبة ..

وأضاف بيان، نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، أن الاجتماع «استعرض جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب في تعزيز حالة الاستقرار، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية،

وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولًا للاستحقاق الانتخابي …

يذكر أنه في بيان صادراليوم الثلاثاء عن”المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا”، جاء فيه أن “المشاورات مازالت جارية مع جميع الأطراف وفي هذا الإطار سيتم استكمال هذه الاجتماعات والمشاورات مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ورئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء المجلس …

وأشار البيان أيضا ؛ أن مشاورات باشاغا مستمرة كذلك مع “رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه وأيضا مع رئيس مجلس النواب وأعدد من اعضاؤه بهدف إشراك الجميع وصولا إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة في تشكيل الحكومة الليبية ..