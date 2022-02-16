خلال لقاءه رئيس الوزراء الفلسطيني ؛ عقيلة صالح: نؤكد دعم ليبيا للقضية الفلسطينية

أجرى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، لقاءآ مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بعد عودة الاخير الى مطار الأبرق الدولي بشرق ليبيا، ، قادماً من العاصمة طرابلس، بعد لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»،

وكان في استثباله كلا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري …

وأشارت مصادر مقربة من الاجتماع، إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أعرب عن أمنياته أن تعبر ليبيا أزمتها سريعاً، بإجراء انتخابات عامة، وأن تحافظ على وحدتها، في أجواء هادئة بعيداً عن التوتر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن اللقاء الذي عُقد في مدينة القبة تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضية الفلسطينية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المُشترك

كما أكد رئيس مجلس النواب على الموقف الثابت لليبيا وشعبها، في «دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته اللامحدودة» لحقوق الشعب الفلسطيني،

وفي السياق ذاته، قدر رئيس الوزراء الفلسطيني، مواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب الداعم للقضية،

ونقل المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن المسؤول الفلسطيني، أهدى صالح لوحة للمسجد الأقصى الشريف.

وتأتي زيارة أشتية ضمن وفد وقع على اتفاق مبدئي، قبل أيام، بين وزير الاقتصاد الليبي محمد علي الحويج ونظيره الفلسطيني ، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .

كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال، وعلى رفع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص الليبي ونظيره الفلسطيني ، على أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين …