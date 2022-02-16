الرقابة الإدارية تطالب «الدبيبة» بسحب قرار إعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات

وجه وكيل جهاز الرقابة الإدارية، خالد ضو، خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، طالب فيه بسحب القرار الخاص بتشكيل لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الإنتخابات البرلمانية.

وذكر وكيل جهاز الرقابة الإدارية، في خطابه، أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية حول تشكيل لجنة إعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة مما يستوجب معه عدم العمل به.

وأضاف الخطاب أن من أسباب عدم العمل بالقرار ومخالفته للقانون أن الإعلان الدستوري نص على مجلس النواب هو أعلى سلطة في الدولة ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب.

واختتم وكيل جهاز الرقابة الإدارية، خطابه بمطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسحب القرار لمخالفته صحيح القانون.