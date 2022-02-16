وزير خارجية مالطا: نأمل في استقرار ليبيا

أعرب وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو عن أمله في أن تتمتع ليبيا بالاستقرار، من أجل إحراز تقدم على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليبيين.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية للمسؤول المالطي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية كارين دونفريد، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة المتجددة، في حين أبدى بارتولو رغبته في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية المالطية قد أكدت في بيان سابق لها، على ضرورة أن تشكل الانتخابات في ليبيا جزءا من عملية أوسع، تساعد في تحقيق قبول النتيجة، وتشكيل حكومة مقبولة في جميع الأراضي الليبية.