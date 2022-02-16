الصول: التقارب الذي لدى باشاغا يمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية ومحاربة الإرهاب

رفض عضو مجلس النواب، علي الصول، محاولة الربط بين وجود داعش بالجنوب أو بعض مناطق الغرب الليبي، مع تواصل العمل لمحاربته والقضاء عليه، وبين المتغيرات التي يتوجب على مجلسه القيام بها.

ورفض الصول، في تصريحات مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الربط بين وجود داعش في ليبيا وبين تغيير الحكومة منتهية الولاية.

وقال إن “الحكومة التي سيصوت البرلمان على اختيار رئيسها، والتي سيطلق عليها حكومة الاستقرار، ستتمتع بدعم كافة المناطق الليبية”، مشيرا أنه بهذا ستساهم في التقارب الليبي- الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعداد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

ورأى الصول أن هناك تقاربا بين رئيس الوزراء فتحي باشاغا، وبين القيادات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا، مما قد يمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية، وبالتالي محاربة الإرهاب.