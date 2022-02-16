سياسي إيطالي: صراع القوى الكبرى في أوكرانيا كشف أن ليبيا أصبحت ضرورية لأوروبا أكثر من أي وقت مضى

قال المحلل السياسي الإيطالي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، دانييلي روفينيتي، إن ليبيا ليست بعيدة عن صراع القوى الكبرى في أوكرانيا.

وأكد روفينيتي، خلال حديثه مع موقع “سكاي نيوز” الإماراتي، أن الغاز الليبي جزء مهم من إمداد أوروبا عبر التيار الأخضر الذي يربط ليبيا بإيطاليا، مضيفًا أنه في حال تطورت الأوضاع في أوكرانيا ومنع الغاز عن أوروبا، لن يكون الإنتاج الليبي كافيا من الناحية الكمية لاستبدال الإمدادات من روسيا بمفردها.

وقال إن ليبيا أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأوروبا، في إطار التمايز في الإمدادات الذي ظهر مع الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن أوروبا تعمل خلال الفترة الماضية على ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي وكذلك استثمارات أوروبا.

وأضاف: “عندما تستقر الأوضاع تستطيع أوروبا المساعدة والاستثمار في تطوير قطاع الطاقة الليبي مما يجعلها سوق نشطة تغني القارة عن الغاز الروسي، الذي يعد بطاقة موسكو للضغط على الناتو”.

وأوضح أن “ليبيا تلعب دورًا مهمًا في قضايا الطاقة، وتعد نقطة مهمة لإمداد المواد الهيدروكربونية، وهذا ما تدركه أوروبا وواشنطن أيضًا”، كاشفًا أن هذا الاهتمام أبعد من ملف الطاقة، فهناك ملفات أخرى خطيرة كالهجرة والإرهاب.

وتابع المحلل السياسي الإيطالي، أن “الاهتمام الغربي بالأزمة الليبية يختلف من دولة إلى أخرى، فالبعض مثل إيطاليا أكثر انخراطا لأن ليبيا تقع على الشاطئ الرابع لشبه الجزيرة، وهي منطقة إسقاط دولي استراتيجي لإيطاليا، وبالمثل بالنسبة لفرنسا، فليبيا جزء من منطقة تمارس فيها نفوذها”.

وختم روفينيتي بالقول إن “دول أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا ترى أن ليبيا جزء من ملف البحر المتوسط، حيث تمر القضايا الأمنية مثل مكافحة الإرهاب أو الهجرة، لكن الاهتمام أيضا يأتي ضمن المواجهة مع لاعبين عالميين مثل روسيا والصين”.