بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب مع رياح نشطة على مناطق غرب ليبيا، انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار وتشمل مناطق الشرق بداية من هذه الليلة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الممتدة من طرابلس إلى سرت قد يصحبها نزول حبات البرد (التبروري).

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار بداية من هذه الليلة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الجبل الأخضر يصحبها نزول حبات البرد (التبروري).

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة تتحول تدريجيا هذه الليلة غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ، ولا تتجاوز (16) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائم جزئيا على اغلب المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 23)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 24) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:53)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:48).