اغتيال النالوتي أحد أفراد الردع وتضارب الانباء حول مصير أسرته بطرابلس

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال لأحد أفراد جهاز الردع وأحد القادة القدامى لكتيبة ثوار طرابلس، والذي يدعى إبراهيم زغدود النالوتي، حيث اقتحم مسلحون اقتحموا منزله في شارع هايتي بطرابلس وأعملوا فيه القتل هو وأسرته كاملة مستخدمين أسلحة بيضاء.

وقتل النالوتي صباح اليوم الثلاثاء، رفقة زوجته، بعد أن دخل مجهولون إلى منزله، فيما تضاربت الأنباء حول هويات من قتل من أبنائه، ولم يعرف حتى الآن الجهة التي تقف وراء حادثة القتل، أو دوافع القتل، كما أنه لم يصدر بيان رسمي من أي جهة تكشف عن ملابسات الواقعة.

وأوضحت مصادر أن مسلحين ملثمين اقتحموا منزل إبراهيم النالوتي، وأقدموا على قتله في منزله ومن ثم قتلوا زوجته وطفليه، وأشارت إلى أن زوجة النالوتي قتلت وهي تصلي، حيث تعيش مدينة طرابلس كغيرها من مدن ليبية حالة من الانفلات الأمني في ظل غياب القانون وسلطة الدولة.

ووصف ناصر عمار، عملية قتل النالوتي بأنه “مجزرة اهتزت لها العاصمة وأرهبت أهلها”، وعلق قائلا: “إن عملية اغتيال في وسط طرابلس وفي وضح النهار يعطي مؤشرات خطيرة، بأن الذي قام بالعملية من سكان طرابلس ويعرف مداخل ومخارج طرابلس جيدا”.

وأضاف عمار “أن الذي قام بعملية الاغتيال عنده الغطاء الأمني لأن من قاموا بعملية الاغتيال كانوا في سيارة معتمة، وعنده الإمكانيات والملاذ الآمن، وتوفرت له الحماية عند تنفيذه العملية وعند انسحابه من مسرح الجريمة”.

وتساءل، قائلا: “لماذا إبراهيم زغدود بالذات والذي كان أحد مؤسسي كتيبة ثوار طرابلس التي تشكلت في مدينة نالوت؟” متابعا “فهل ستباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة ام انها ستمر وتسجل ضد مجهول كا سابقاتها من الجرائم”.