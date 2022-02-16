الدبيبة يبحث التصويت عبر الإنترنت في الانتخابات والاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في حلقة نقاش حول مدى جاهزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية للتصويت الإلكتروني.

وبحسب منصة حكومتنا استمع الدبيبة إلى مداخلات المشاركين التي تمحورت حول التجارب الدولية المشابهة. وتقييم البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات في ليبيا.

واتفق المشاركون على وجود الجاهزية من الناحية التقنية لتنفيذ أي استفتاء أو عملية انتخابية عبر التصويت الإلكتروني أو التصويت عبر الإنترنت. بما يضمن سلامة المعلومات وأمنها ونزاهة النتائج.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات، متطلبات تطوير قاعدة البينات لتكون أكثر وثوقيّة في تنفيذ هذه العملية وفقًا للمعايير الدولية.

ووجّه الدبيبة بإجراء تجربة تصويت إلكتروني متكاملة في شكل استشارة سياسية إلكترونية في أجل قريب حول مستجدات الوضع السياسي الحالي في ليبيا. وكلف بعقد ندوة علمية واسعة للتوعية بالموضوع، وتذليل كل الصعوبات.