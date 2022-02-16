الارصاد: تقلبات جوية مستمرة وأمطار رعدية مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن التقلبات الجوية مستمرة على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الغربية مع تكاثر للسحب من مساء هذا اليوم وفرصة لسقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد تكون جيدة على بعض المناطق خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) وتشمل هذه التقلبات من هذه الليلة مناطق الشمال الشرقي وتكون الفرصة أفضل للأمطار خاصة على الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تعرف هذه الايام من السنة في الموروث الشعبي بإسم (قرة العنز).

وبحسب تقرير سابق للارصاد الجوية صادر مساء الثلاثاء تكون الأجواء شتوية برياح باردة نشطة ممطرة على الشمال الليبي بداية من اخر مساء اليوم والبداية بالشمال الغربى ليشمل الشمال الشرقي يوم غدا الخميس،والله أعلم.