الصداقة عنوانها الوفاء – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

تعتبر الصداقة من أسمى العلاقات الإنسانية، فهي اندماج شخصيات مختلفة في علاقة ومشاعر واحدة. ويرى كثيرون أنها تفوق المحبة التي هي علاقة بين شخصين فقط. حيث جعل الإنسان ميالاً بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والاجتماع بهم. ولهذه المجالسة أثرها الواضح في فكر الإنسان ومنهجه وسلوكه. وربما كانت سبباً فاعلاً في مصيره وسعادته أو في شقائه وانحرافه.

الصداقة مودة

كما تعتبر الصداقة فوق كل العلاقات الاجتماعية كونها علاقة مودة قوية وعاطفة مكتسبة تخضع اختيارات الإنسان. نشأت من التعاطف والمشاركة في الميول والمشارب، وأساسها المساواة بين الأصدقاء، وتعززها المخالطة والمصاحبة.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول أسباب تغير بعض الأصدقاء. فكان السؤال: “من وجهة نظركم ليش الأصحاب يتغيروا مع الوقت؟ وهل تعرضت لمواقف مشابهة لهكي ولالا؟”.

الصداقة عنوانها الوفاء

ردود المشاركين كانت غالبيتها تؤكد أن الصداقة عنوانها الوفاء. فيما رأت قلة منهم أن الصداقة تغلب فيها المصلحة، حيث يقول المشارك، Bashir Ali: “أصحابك حتى لو ابتعدوا عنك.. دائما أحسن الظن بهم، ربما صاحب شغلته الدنيا و لم تراه منذ سنوات تجده وقت الشدة.. أو يكفي أن يتمنى لك كل ما هو جميل”.

أما المشارك فيصل أغريبيل، قال: “قبل أن نشعر بتغيرهم ونحكم عليهم.. علينا نحن أولاً أن نتحسس مواقفنا معهم.. عموماً قرب الصديق وملازمته إياك ليست دائما مؤشراً على صدق نواياه كذلك التكيف وتقبل عيوبه وطباعه قبل مزاياه أمر يمد في عمر علاقاتنا بهم على ألا تتجاوز تلك العيوب والطباع الغدر والخيانة”.

الذهب لا يتغير

وكانت مشاركة، Mahgobe Hussan أكثر شمولية حيث قال: “الناس تشبه المعادن وكل شخص بتغير حسب معدنه.. صاحب الذهب لا يتغير عليك مهما طال الزمن وتجده معك في كل أحوال حياتك.. أما أصحاب المعادن الأخرى فتجدهم يتغيرون عليك عند أول زلة لك.. وأحيانا يتغيروا عندما يصبحون من ذوي المال أو السلطة”.

أما المشاركة Libya Libya قالت: “الشخص الطيب يحبه الناس ويطلبون صحبته ويقبلون عليها سواء كان الناس زملاء دراسة أو زملاء عمل أو غير ذلك.. فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط.. والناس مختلفون في شخصياتهم.. مختلفون فوق ذلك في نواحي كثيرة.. هناك صداقة المصالح وهذه لا تستمر طويلا تنتهى بانتهاء المصلحة”.

صحبة المصالح تنتهي بانتهاء المصلحة

أما المشارك Abdo Aloud فرأى أن صحبة المصالح هي التي يتغير فيها صاحبها وقت انتهاء مصلحته.

وفي رأي مغاير رأت المشاركة Jojo Sarona أن الكل يتغير بمرور الزمن مشيرة أن عدة أسباب تتسبب في تغير الصديق منها المال والسياسة.

أما المشاركة، أطياف راحلة، رأت أن الصديق الوفي لا يتغير مهما طال الزمن أو قصر.