عمامي: وليامز وظفت حادث القطرون لدعم مسعاها للإبقاء على حكومة الدبيبة

اعتبر المحلل السياسي محمد العمامي أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قامت بتوظيف حادث القطرون “كفزاعة” لتخويف الجميع، ولدعم مسعاها للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، عبر الدعوة إلى ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات أولًا.

العمامي وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: إنه يتم التلويح بورقة داعش والتضخيم من خطره، رغم أن الجميع يراقب جهود الجيش الوطني في القضاء على ما تبقى من خلايا محدودة لهذا التنظيم بالجنوب.

ورأى العمامي أن بعض الدول التي لم يُسَمِّها ترغب في الإبقاء على الدبيبة، وعدم استبدال شخصية به، تكون قادرة على معالجة التحديات الأمنية، وأبرزها الميليشيات وانتشار السلاح وضبطه، ومكافحة الإرهاب.