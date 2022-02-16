جمعة اعتيقة: سنقاومهم بالحب

علق جمعة اعتيقة نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، على مهرجان للأطفال أقيم الاثنين الماضي بحديقة الظهرة في طرابلس بإشراف صديقه الناشط الثقافي عبدالرزاق العبارة.

وكتب «اعتيقة»، بحسابه على فيسبوك: ” كثيراً ما قلت لصديقي عبد الرزاق العبارة إنك تنفخ في قربه مقطوعه فيرد سيأتي يوماً ونسد قطعها، واليوم في حديقة الظهرة وسط طفولة الحب أيقنت أن؛ المجد للأطفال والزيتون وسنقاومهم بالحب”.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل مساعد وزارة الثقافة الأسبق لشؤون الفنون عبدالرزاق العبارة، كان قد أشرف الاثنين الماضي على تنظيم مهرجان صغير للأطفال بحديقة الظهرة في طرابلس اشتمل على مسابقات متنوعة فى القرآن الكريم والرسم والتلوين والزى الوطني والتصوير وأغاني الأطفال، علاوة على تحفيز الأطفال بالألعاب الترفيهية والفكرية والرياضية، وغرس شجرة مثمرة في الحديقة.