انخفاض الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار الليبي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

ووفق بيانات المصرف المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.58 دينار من 4.59 دينار أمس،

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، واستقر الإسترليني عند 6.21 دينار.

أما العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، ليسجلا 1.22 دينار. و1.59 دينار على الترتيب. وخسر سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 1.24 دينار من 1.25 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.