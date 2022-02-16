حالة الطقس حسب توقّعات المركز الوطني للأرصاد الجويّة 

طرابلس 16 فبراير 2022 (وال) _ توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدّوريّة، الوضع الجوي السّائد والمتوقع هذا اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

تقلبات جويّة على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة، وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الغربية، مع تكاثر للسحب من مساء هذا اليوم، وفرصة لسقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد، تكون جيدة على بعض المناطق خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت).

وتشمل هذه التقلبات من هذه الليلة مناطق الشمال الشرقي، وتكون الفرصة أفضل للأمطار خاصة على الجبل الأخضر.(وال _ طرابلس) ف و / هـ ع

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