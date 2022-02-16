أمن بنغازي تلقي القبض على تشكيل عصابي قتل مواطنا من المرج

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط الجناة في واقعة قتل المواطن عبدالسيد بوغولة، من مدينة المرج.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها عبر فيسبوك. أن بداية الواقعة تعود إلى العثور على جثة المجني عليه ملقاة في منطقة الكويفية. وبها إصابات بأعيرة نارية في الرأس، وعلى إثره كُلف فريق التحري بالقسم بالتحقيق في الواقعة. الذي توصل إلى معلومات بأن المجني عليه حضر إلى سوق السيارات بمدينة بنغازي لبيع سياراته.

وتابعت المديرية: “انتقل فريق التحري إلى سوق السيارات، حيث وردته معلومات بأن المجني عليه خرج من السوق رفقة شخص أبيض البشرة، متوسط الطول، لون عينيه أخضر. واتضح أن هذا الشخص كان موجودا لدى اكتشاف الجثة، وتجمهُر المواطنين حولها، حيث طلب منهم تغطيتها، وهو مقيم بمنطقة الكويفية”.

وجرى ضبط المتهم بعد إعداد كمين محكم له، ونقله إلى القسم، حيث عرضت صورته على الشهود. الذين أفادو بأنه من خرج مع المجني عليه من سوق السيارات. وأنه كان قرب مسرح الجريمة، وطلب تغطية الجثمان. وبالاستدلال معه تبين أنه مصري الجنسية، ويتعاطى حبوبا مخدرة، وأنكر تماما ما نُسب إليه، كما أدلى بمعلومات كاذبة.

واتضح بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، أن المتهم نفسه استقل سيارة المجني عليه حتى أودعها في أحد المواقف. وبمواجهته بالأدلة، اعترف بالتخطيط لجريمته رفقة شخصين. أحدهما ليبي والآخر فلسطيني الجنسية. حيث التقوا المجني عليه بسوق السيارات، وأقدم المتهم الليبي الجنسية بضرب المجني عليه على رأسه بواسطة أخمس سلاح ناري. قبل أن يطلق النار عليه أسفل العين اليسرى وألقى الجثمان في الكويفية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضُبط المتهمين الآخرين. واعترفا بما نسب إليهما، ثم أحضرت أداة الجريمة. وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة بتُهمة القتل العمد والحرابة.