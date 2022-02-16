«كامكو» تعرض على «أجوكو» التعاون في مجال الخدمات النفطية

قدمت شركة «كامكو» العالمية للخدمات النفطية، عرضا لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، للتعاون في التقنيات الحديثة بمجال الخدمات النفطية المتطورة.

جاء ذلك خلال لقاء بين مسؤولي الشركتين صباح الأربعاء، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمن العرض تقديم خدمات في عمليات الاستكشاف والتطوير للحقول، وتقنيات سرود الآبار خلال الحفر، إضافة إلى تقييم الطبقات ووصف المكامن باستخدام البرمجيات العالمية، واتفق على عقد عروض تفصيلية أخرى للشركة.

وحضر عن «أجوكو» كل من مدير إدارة الجيولوجيا فضل المسماري، ومدير إدارة الجيوفيزياء صالح السنوسي ومدير إدارة هندسة المكامن عيسى الأوجلي، وعدد من المراقبين والمهندسين والمختصين من الإدارات الأخرى، وعن «كامكو» كل من مدير الإدارة الفنية جمال الزوي ومدير فرع بنغازي علي المنتفكي.