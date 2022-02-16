القبض على متهمين في سرقة  450 ألف دينار من منزل بطرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، الثلاثاء، القبض على اثنين متهمين بسرقة 450 ألف دينار من أحد المنازل في طرابلس.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها عبر فيسبوك، أن قوة دعم المديريات بالتعاون مع إدارة العمليات والتنسيق الظهرة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات، ألقت القبض على المدعو “أ .ع.أ” مقيم بمنطقة بن عاشور والمدعو “م.أ.ي” مقيم بمنطقة فشلوم، كونهما ضمن تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل.

وأوضحت الوزارة أن المذكورين قاما بسرقة 450 ألف دينار ليبي من أحد المنازل بمنطقة طريق المطار، شارع ولي العهد، وهي القضية التي قُيِّدت في السابق ضد مجهول.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى استرجاع جزء كبير من المبلغ ومركبتين قاما بشرائهما من المبلغ المسروق، بينما لا يزال البحث جاريًا لضبط باقي التشكيل العصابي.