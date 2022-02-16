الصول: حكومة الاستقرار ستساهم في إعداد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها

ليبيا – رفض عضو مجلس النواب علي الصول محاولة الربط بين وجود داعش بالجنوب أو بعض مناطق الغرب الليبي، مع تواصل العمل لمحاربته والقضاء عليه، وبين المتغيرات التي يتوجب على البرلمان القيام بها.

الصول وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء أعرب عن رفضه الربط بين وجود “داعش” في ليبيا وبين تغيير حكومة تصريف الأعمال.

وقال موضحًا: إن الحكومة التي سيصوت البرلمان على اختيار رئيسها، والتي سيطلق عليها حكومة الاستقرار، ستتمتع بدعم كافة المناطق الليبية، وبهذا ستساهم في التقارب الليبي- الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعداد أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

ورأى الصول أن هناك تقاربًا بين أغلب المرشحين لشغل منصب رئاسة الحكومة، وبين القيادات السياسية والعسكرية في شرق البلاد مما قد يمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية، وبالتالي محاربة الإرهاب.

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