اتفاق “ليبي فلسطيني” على استقدام 10 آلاف عامل فلسطيني

قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، إن ليبيا وافقت على استقدام عشرة آلاف عامل فلسطيني للعمل لديها لمدة سنتين.

وأضاف أبو جيش، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، أن هذه الاتفاقية هي لتعزيز وتوطيد استقدام العمالة بين البلدين، ووضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف.

وذكر الوزير أن هذه الاتفاقية ستعمل على توفير عشرة آلاف فرصة عمل لعمال فلسطينيين، وستتم معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالليبي في الشروط وظروف العمل كافة، وسيُخصص جزء كبير من هذه الفرص للعمال والخريجين في قطاع غزة، وستكون هذه الفرص مقسمة بين عمالة مهنية بحسب احتياجات السوق الليبي من أطباء ومهندسين ومدرسين بالإضافة للعمالة الفنية.

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