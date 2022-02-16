 آراء متباينة حول أن وصف وليامز لـ باشاغا بـ “رئيس الوزراء المكلف” يعتبر اعتراف ضمني بالحكومة الجديدة – أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

شددت وليامز عقب لقائها مع رئيس الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا. على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس. وكافة أنحاء البلاد. ومواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز في تغريدة لها: “التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف، السيد فتحي باشاغا. وأكدت على ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي اقصاء”. ورأى البعض أن وصف وليامز باشاغا برئيس الوزراء المكلف اعتراف ضمني بالحكومة الجديدة.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول وصف وليامز لـ فتحي باشاغا برئيس الوزراء المكلف.

باشاغا رجل المرحلة

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “هل ترى أن لقاء وليامز مع باشاغا ووصفها إياه بـ “رئيس الوزراء المكلف” اعتراف ضمني من البعثة الأممية بالحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا؟”.

رأى المشارك، شير تاج، أن فتحي باشاغا رجل الحرب ورجل السلام رجل الدولة ورجل الهيبة. متهما الدبيبة بسرقة أموال الشعب الليبي من خلال صرفها 100 مليار في فترة وجيزة.

في حين رأى المشارك، الثعلب الماكر، أن ذلك لا يعتبر اعترافا، كون أن الاعتراف يكون من الشعب وليس من البعثة الأممية.

الدبيبة سند الشعب الليبي

وفي رأى مخالف تماما قالت المشاركة، Fouzia Mohamed، “كنتم أمة تقود الأمم فأصبحتم قطيعا تقودكم الأمم” على حد تعبيرها.

وفي رأي آخر قال المشارك، عبد المجيد الساعدي: “ما أفلح شعب ولوا أمرهم امرأة”. وأوضح أن “تضارب مصالح النواب وتضارب مصالح مصر وتركيا يمكن أن يقوض ثقة الشعب الليبي في باشاغا والباقي”.

أما المشارك، عبد المجيد الساعدي، رأى أن عبدالحميد الدبيبة سند للشعب الليبي ضد مجلس النواب. متهما النواب بعدم الأهلية في قيادة المرحلة الحالية.

رؤساء الحكومات جاؤوا بإرادة خارجية

وفي رأي مخالف قال المشارك، محمد الورفلي: أن “من يرى أن رؤساء الحكومات جاؤوا بإرادة داخلية منذ 2011 فهو واهم”.

في حين قال المشارك، Tasoo Ahmad: “لا أرى إلا عبدالحميد الدبيبة متربع علي ليبيا غير ذلك لا أرى شيئا”.

أما المشارك، Ali Moha قال: “بالتأكيد أنه اعتراف ضمني بحكومة باشاغا”. لافتا إلى أن الأمر حسم وفتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الوطني.

الأعلى للقضاء يجب أن يقود البلاد في هذه المرحلة

وفي رأي مخالف تماما تساءل المشارك، فيصل أغريبيل قائلا: “لما لا يقود المجلس الأعلى للقضاء المرحلة؟. إن كان ولابد لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر يتم خلالها التهيئة للانتخابات”.

في حين قال المشارك، هويدي.العمامي العمامي، أن “الدبيبة ضحك على الليبيين بأموالهم ولم يعمل على تنظيم الانتخابات”. مضيفا: “لقد سرق الدبيبة المليارات”.