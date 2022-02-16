التومي: تخصيص المبالغ للبلديات خطوة نحو اللامركزية

أكد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الإعلان عن مرتبات شهر يناير سيتم من خلال المنصات الرقمية.

وقال التومي خلال مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق منظومة منصات رقمية: “تم تخصيص 2.5 مليار للبلديات لعام 2022، ومنصة الحكم المحلي تتيح لأهالي البلديات متابعة المشروعات والمشاركة بها بهدف الشفافية والمكاشفة”.

وأضاف “رئيس الوزراء خصص 500 مليون للمشروعات التنموية في عام 2021، حددت مجالات إنفاق المبالغ في مجالات الطرق والمياه والصرف والإنارة، ونسب الإنجاز معقولة رغم العوائق، ورغم التخصيص في منتصف العام”.

وتابع “السنوات الماضية لم يتم تخصيص ميزانيات للبلديات، وتخصيص المبالغ خطوة نحو اللامركزية، والبلديات هي التي تلامس مشاكل المواطنين، كما أن عدد المشاريع التي تم التعاقد عليها في 2021، بلغ 841 مشروعا.

واستطرد “المشاريع الجاري تنفيذها 221 مشروعا، و225 مشروعا تم استلامها نهائيا، وأهالي البلديات يمكنهم التعرف على المشروعات وقيمتها ونسب الإنجاز بها من خلال المنصة.

واستكمل “المنصة توضح أن مشروعات الطرق في بنغازي تمثل 50%، ومشروعات الصرف 25%، والمياه 24%، ووجدنا عجزا بمعدات النظافة لدى البلديات، وستكون من أولويات الإنفاق في العام الجديد.

وواصل “يتم الآن التنسيق مع وكلاء الوزارات لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة التنفيذ، لم يتم من قبل تخصيص مبالغ للمحليات منذ إنشائها عام 2012، والحكومة داعمة لسياسة اللامركزية.

وأشار إلى أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات وتتيح للموظف معرفة وضعه الوظيفي، قائلا: “بيانات الإيرادات تظهر على المنصة بمجرد القيام بها، ويمكن للمواطن مراجعتها، ولا يمكن إحداث تنمية حقيقية في ليبيا دون إسناد دور كبير للبلديات وتمكين الشباب بها، فالأجهزة الرقابية تطلب أسبوعيًا تقارير عن نسب الإنجاز، والآن أصبحت متاحة على المنصة ويمكن التحقق منها بزيارة البلديات”.