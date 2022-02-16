ليبيا تسجل 2884 إصابة جديدة بـ”كورونا” و13 حالة وفاة

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2884 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، و126 حالة حرجة.

وبحسب بيان المركز، اليوم الأربعاء، تماثل للشفاء 4152 مصابا، وتُوفي 13 آخرون.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 33.6% من إجمالي 8563 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 5679 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثماني حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 478 ألفًا و488 حالة، منها 41 ألفًا و640 حالة نشطة، بينما تعافى 430 ألفًا و692 حالة، وسُجلت 6156 حالة وفاة بالمرض في البلاد.