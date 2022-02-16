أردوغان يتحفظ على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

أعرب الرئيس التركي رجب أردوغان عن تحفظه على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وذلك خلال حديثه للصحافيين أثناء عودته من زيارة إلى دولة الإمارات.

وأضاف أردوغان أن نهج تشكيل حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف؛ هو نهج غير مناسب لليبيا، مشددًا على ضرورة القيام باختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا في أسرع وقت ممكن، بحسب قوله.

وتعتبر هذه التصريحات أول موقف رسمي من الرئاسة التركية تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا بعد تصويت مجلس النواب على تسمية فتحي باشاغا رئيسًا مكلفًا بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

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