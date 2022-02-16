أردوغان يبدي تحفظه من تشكيل حكومة جديدة في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظه على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

وقال أردوغان خلال حديثه للصحافيين أثناء عودته من زيارة الإمارات. :”إن نهج تشكيل حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف هو نهج غير مناسب لليبيا”.

وأضاف الرئيس التركي. :”أتمنى الوصول إلى نتيجة جيدة في ليبيا في أسرع وقت ممكن”.

وأكد أردوغان. على ضرورة اختيار حقيقي كي تتمكن ليبيا من اتخاذ خطوة طويلة الأمد مع فريق إدارة قوي في هذه المرحلة.

وصوت مجلس النواب على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة المقبلة وإقرار التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة “126 صوتا”. من أصل 147 نائبا.

وعقد مجلس النواب جلسة اليوم الخميس المخصصة لاختيار رئيس الحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري. بحضور 132 نائباً برئاسة عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري وحميد حومة.