أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بمنح غد الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.

جاء ذلك في القرار رقم 89 للعام 2022، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأوردت المادة الأولى أنه «تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 للعام 2012 بشأن العطلات الرسمية يكون الخميس عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير».

ونصت المادة على «مراعاة المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل ذلك اليوم، وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12».