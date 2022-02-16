الاتحاد الأوروبي: خصصنا 4 ملايين يورو لمساعدة ليبيا في مجالات الصحة والتعليم

العنوان-طرابلس

خصصت مفوضية الاتحاد الأوروبي مبلغ 4 ملايين يورو لليبيا، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ذلك المبلغ يأتي في إطار تمويلها الإنساني لشمال إفريقيا لعام 2022 لدعم بعض الفئات الأكثر ضعفًا.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن هذا المبلغ سيساعد أيضًا المحتاجين في المراكز الحضرية والمواقع التي يصعب الوصول إليها في ليبيا.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية الأوروبية، جانيز ليناريتش، إن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن مكان وجودهم والأشخاص المستضعفين المتضررين من النزاعات أو عدم الاستقرار أو النزوح”.

وأوضحت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ 2011 أكثر من 88 مليون يورو لمساعدة النازحين داخليًا والمهاجرين في البلاد.